Zum Gedenken an die Todesopfer der Corona-Pandemie feiert die katholische Kirche am Samstag einen Gedenkgottesdienst. Die Andacht in der Friedhofskapelle St. Fidelis des St. Matthias Friedhofs in Berlin-Tempelhof wird von Erzbischof Heiner Koch begleitet und beginnt um 17 Uhr unter dem Titel "Tote begraben - Trauernde trösten".

Der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen hatte im Vorfeld dazu aufgerufen, an jedem Tag der Fastenzeit in einem europäischen Land an die Opfer der Corona-Pandemie zu erinnern. Begonnen wurde damit am 17. Februar 2021 in Albanien.