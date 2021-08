AndreasX Berlin Montag, 23.08.2021 | 10:41 Uhr

Also die Schüler können das machen was für jeden Erwachsenen keine Bedeutung hat. Ein Test zu Hause.

Klassenzimmer sind dann wohl Räume mit einer besonderen Struktur... woher kommt denn die Feststellung, dass es OK ist im Klassenzimmer ohne Maske sitzen darf aber selbst für Geimpfte eine Maskenpflicht gilt, selbst wenn nur 3 Leute in einem Geschäft sind.

Und macht das Virus einen Bogen um die 1-6. Klasse und wirkt erst ab der 7. Klasse ?



Will man nicht mal wenigstens mal versuchen ein ganz klein wenig Sinn in solche Regeln zu bringen und legt man es darauf an, dass Gerichte diesen Blödsinn kippen, wie in Berlin die den Schülern der 7.-9. Klasse ein "Hausverbot" erteilten.