Kabinettsitzung in Potsdam - Brandenburger Regierung entscheidet über Regeln zum Schulstart

28.07.21 | 10:12 Uhr

Wie geht es nach den Sommerferien in den Brandenburger Schulen weiter? Eine Maskenpflicht auch für Grundschüler steht im Raum. Darüber und über weitere Maßnahmen bei Freizeit und Gastronomie entscheidet am Mittwoch das Kabinett in Potsdam. rbb|24 überträgt am Nachmittag die Pressekonferenz.

Die Brandenburger Landesregierung will am Mittwoch über die neuen Regeln zum Umgang mit dem Coronavirus entscheiden. Nach einer Verständigung im Kabinett von vergangener Woche soll dabei die Testpflicht in den Schulen und die Maskenpflicht zumindest in den weiterführenden Schulen für die ersten Wochen nach den Sommerferien fortgeschrieben werden. Schulbeginn ist am 9. August. Die aktuelle Umgangsverordnung gilt bis Ende Juli.

Befristete Maskenpflicht für Grundschüler?

Am Mittwoch soll entschieden werden, ob die Maskenpflicht auch wieder in Grundschulen gelten soll. Nach rbb-Informationen ist für das neue Schuljahr eine auf zwei Wochen begrenzte Maskenpflicht für Grundschüler und Hortkinder im Gespräch, als Sicherheitsmaßnahme für Urlaubsrückkehrer. Ab Jahrgangsstufe 7 sollen Masken generell Pflicht sein. Bei langen Klausuren und während des Stoßlüftens sollen die Masken abgenommen werden dürfen.



Um 15:30 Uhr wollen Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD) über die Ergebnisse der Sitzung berichten. rbb|24 überträgt die Pressekonferenz via Livestream.

Neue Regeln für Großveranstaltungen

Trotz der zunehmenden Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus sollen in Brandenburg von Anfang August an wieder Großveranstaltungen ohne Personenobergrenzen unter Voraussetzungen zulassen werden. Laut Verordnungsentwurf, der dem rbb vorliegt, sollen nur maximal 50 Prozent der regulären Auslastung erlaubt werden. Bei Festivals sollen maximal 7.000 Menschen gleichzeitig anwesend sein.



Bei "Tanzlustbarkeiten" mit über 1.000 Gästen in geschlossenen Räumen müssen pro Gast zehn Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen, so der Entwurf. Besucherinnen und Besucher müssen sich demnach vorher testen lassen und ihre Personendaten zur Kontaktverfolgung hinterlegen.



Testpflicht für Gastronomie ab bestimmter Inzidenz

Für die Gastronomie und das Hotelgewerbe soll die Testpflicht für Gäste weiter nur dann ausgesetzt bleiben, wenn die Region unter einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 20 liegt, hatte das Kabinett in den Eckpunkten erklärt.



Das Virus breitet sich in Brandenburg aktuell vergleichsweise langsam aus. Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner laut Robert Koch-Institut mit 5,7 deutlich unter dem unter dem bundesweiten Durchschnitt von 14,5. Sendung: Antenne Brandenburg, 28. Juli 2021, 9 Uhr