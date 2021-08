Veranstaltungen in Innenräumen werden ab dem Wochenende in der Hauptstadt nur noch für Geimpfte, Genesene und Getestete zugänglich sein. Der Berliner Senat setzt damit den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz um.

Berlin wird die Beschlüsse der Ministerpräsidenten-Konferenz (MPK) vom 10. August übernehmen. Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nach der wöchentlichen Senatssitzung am Dienstag an. Mit der aktuellen Lage sei kein Platz für Lockerungen, es werde aber auch keine Verschärfungen geben, sagte Müller.

Müller versicherte, dass Schulen und Universitäten unter Berücksichtigung der Hygieneregeln jetzt wieder in den Präsenzbetrieb übergehen. Gerade für Studierende sei das nach drei Semestern überfällig, betonte er. Die Maskenpflicht in den Schulen werde vorerst um 14 Tage verlängert.

"Wir wollen noch Jüngere ansprechen", sagte Müller in Bezug auf die Impfkampagne. Von Schulen aus sollen Bus-Shuttles zu den Impfzentren organisiert werden. Kritik an einem Brief, in dem Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci junge Menschen zur Impfung aufforderte, wies Müller zurück: Der Brief habe lediglich Möglichkeiten aufgezeigt, eine Impfflicht gebe es nicht.