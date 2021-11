Ein Corona-Fall führt derzeit zu starken Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit des Bezirksamts Marzahn-Hellersdorf.



In einer Pressemitteilung des Bezirks heißt es, drei von fünf Bezirksstadträten sowie mehrere Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung müssten auf Anweisung des Gesundheitsamtes in Quarantäne. Am Donnerstag sei bekannt geworden, dass eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer an der BVV am vergangenen Donnerstag eine Covid19-Infektion hat.



In sofortige häusliche Isolation müssen unter anderem Bezirksbürgermeister Gordon Lemm (SPD), die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Nadja Zivkovic (CDU) sowie Jugend- und Gesundheitsstadträtin Nicole Bienge (SPD). Sie führen ihre Dienstgeschäfte im Homeoffice weiter. Die Quarantäne gilt, bis ein negatives PCR-Testergebnis vorliegt.