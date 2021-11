Dora s Freitag, 26.11.2021 | 23:12 Uhr

Es dürfte klar sein, dass TROTZ Datenschutz-Vorschiebens die nötigen Informationen an die Öffentlichkeit gelangen werden. Das war auch 2020 so. Und wer sowas NICHT sagt, sagt damit, dass die Mitarbeiter NICHT geimpft sind. Also tätigt man gerade die Aussage, die man vermeiden wollte. Doof das. Und da man die Patienten schon wieder von Pontius nach Pilatus verlegt (alle Varianten bitte in einen Raum...), sind auch alle zwischen dem alten und dem neuen Zimmer gefährdet. Und auch die, die das Essen austeilen. Die wiederum treffen auf den Caterer oder das Küchenpersonal, die haben Kinder, in der Grundschule, ungeimpft, die wiederum Großeltern haben. In anderen Einrichtungen vielleicht, also Altenheim...

So kann man den Virus auch unter die Leute bringen...