In der Interviewserie "Was wurde aus ...?" fragen wir nach bei Menschen, deren Geschichten uns besonders bewegt haben. 2017 berichteten wir im Rahmen unseres Projekts "Berlin baut am Bedarf vorbei" über den Neubau verhältnismäßig teurer Apartments und die Edelsanierung bestehender Mietshäuser - und die damit verbundene Verdrängung. Dabei sprachen wir auch mit dem damals 80-jährigen Mieter Wolfgang Hoth.

In diesem sogenannten Informationsschreiben wurde uns mitgeteilt, dass sie die Absicht haben, die Wohnung zu modernisieren. Im gleichen Atemzug wurde mitgeteilt, dass die Wohnungen zu räumen sind, weil der Asbest aus den Fußböden rausgeholt werden muss. Jeder solle sich mal überlegen, ob er für drei Monate bei Bekannten oder woanders unterkommen könne, weil die Hausverwaltung nicht in der Lage sei, eine entsprechende Anzahl von Wohnungen vorzuhalten.

Sie hatten damals ein Schreiben bekommen, das Sie mir gezeigt hatten. Darin kündigte der Eigentümer die Modernisierung Ihrer Mietwohnung mit den Worten an: "Leben heißt Veränderung" . Was ist da passiert?

Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen unsere alte Wohnung wieder haben. Mit den Bauarbeiten begann es für uns problematisch zu werden. Im Februar 2018 entstand vor unserem Fenster ein Gerüst, das dann noch mit Reklameplakaten verhängt wurde. Bei so einem Wetter wie heute (zeigt aus dem Fenster, draußen scheint die Sonne) saßen wir im Halbdunkel.

Ich musste da mit meiner Frau erstmal gründlich drüber nachdenken. Ich hatte nie die Absicht, mir eine Wohnung zu kaufen. Wir haben uns dann erstmal darauf geeinigt, dass wir während des Umbaus in eine Ersatzwohnung im Haus nebenan ziehen. Da haben wir eineinhalb Jahre gewohnt und konnten das erste Mal seit Jahren einen klaren Gedanken fassen, wie es weitergeht. Ich bin ja nun auch nicht mehr der Neueste – wer fängt denn da so ein Projekt an?

Ich will Ihnen mal sagen, was Verdrängung bedeutet: Von 25 Mietparteien, die zu Beginn der Sache im Haus gewohnt haben, sind fünf übriggeblieben. 80 Prozent haben das Weite gesucht. Da frage ich mich: Was ist das für eine Politik, die sowas zulässt? Dem sogenannten Investor kann man ja eigentlich keinen Vorwurf machen. Wenn es dem so leicht gemacht wird, dann muss man sich als Politiker später nicht wundern, warum die Leute verärgert sind.

Wir haben es letztlich doch gemacht. (Pause) Man kann jetzt natürlich sagen: Der hat seine Grundsätze über Bord geschmissen, nachdem er sich jahrelang mit denen angelegt hat. Aber ich stand vor der Frage, bezahlst Du nun horrende Miete? Alle anderen die sich mit mir engagiert haben, waren inzwischen weg. Ich stand so oder so alleine da. Also haben wir gesagt, wir beißen in den sauren Apfel und zahlen ungefähr das, was wir an Miete gezahlt haben, für den Kredit. Da mussten wir natürlich die letzten Ersparnisse zusammenfegen. Wir haben das dann im Interesse unserer Tochter getan. Die ist selbstständig und hat keine vernünftige Rentenversicherung. Da haben wir gesagt: Na gut, schränken wir uns ein, aber dann hat sie später einen vernünftigen Wertgegenstand.

Wie hat sich Ihre Hausgemeinschaft verändert?

Inzwischen sind die Wohnungen, soweit ich sehen kann, alle verkauft, die Bewohnerschaft ist gemixt, da ist die ganze Welt vertreten: China, Vietnam, Osteuropa, ein paar Deutsche sind auch noch dabei. Jetzt will ich Ihnen mal was zeigen, was ich letztes Jahr in unserem Hausflur gefunden habe.

Hoth legt die Kopie eines Zettels auf den Tisch. Darauf steht in krakeliger Handschrift geschrieben: "Get out of Berlin you rich bastards! Why don’t you stay in your own countries! You destroy everything here!" ("Verschwindet aus Berlin, ihr reichen Bastarde! Wieso bleibt Ihr nicht in Euren eigenen Ländern? Ihr zerstört alles hier!")

Was haben Sie gedacht, als Sie das gelesen haben?

Meine Frau stammt aus Korea und sie fühlt sich von so etwas natürlich verletzt und getroffen. Sie hat mich gefragt: "Wie kommen die dazu, mich in die gleiche Kiste zu werfen?" Sie wohnt seit 40 Jahren hier, sie hat lange Jahre hart als Krankenschwester gearbeitet. Das ist schlimm. Dass solche Anfeindungen rassistisch sind, darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Aber wenn ich solchen Dingen derartig Vorschub leiste, bin ich als Politiker in der Verantwortung. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass die Politiker dieser Verantwortung nachgekommen sind.

Wem gehört denn Berlin? Ich kenne die Leute nur vom Sehen, die bei uns wohnen. Alles nette Menschen, ich habe nichts gegen sie. In anderen Ländern ist es aber nicht so einfach, so einen Ausverkauf der Stadt zu betreiben.