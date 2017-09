Er gilt als Chefideologe des radikalen Salafismus in Deutschland. In einer Moschee in Hildesheim soll Abu Walaa systematisch Jugendliche radikalisiert haben. Der 33-jährige Iraker ist aus Sicht der Bundesanwaltschaft die zentrale Führungsfigur der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland.



Auch Anis Amri, der Attentäter vom Breitscheidplatz, war bei Abu Walaa zu Besuch. Vor dem Oberlandesgericht in Celle beginnt am Dienstag der Prozess gegen Abu Walaa und vier weitere Islamisten.