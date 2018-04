Zehn Monate vor dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt nahm der Attentäter Anis Amri am 18. Februar 2016 einen Flixbus von Nordrhein-Westfalen nach Berlin. Das Landeskriminalamt NRW informierte damals die Berliner Kollegen über den Ortswechsel und bat darum, Amri heimlich zu beobachten, weil man ihn zu diesem Zeitpunkt bereits für einen islamistischen "Gefährder" hielt. Um 12 Uhr traf Amri am Zentralen Omnibusbahnhof in Berlin ein, um 16 Uhr begann das Landeskriminalamt bereits mit der Observation.

Für den Ausschussvorsitzenden im Berliner Abgeordnetenhaus, Burkard Dregger (CDU), ist dies unverständlich. "Wir haben bereits im Juli 2017 alle Unterlagen zum Fall Amri angefordert", sagt Dregger. "Und auf unserer letzten Sitzung am 20. März haben wir auch noch mal gezielt nach Observationsberichten gefragt."

Auf Nachfrage von NDR und WDR hatte die Senatsverwaltung für Inneres mehrfach behauptet, diese Observationsberichte dem Ausschuss übergeben zu haben. Heute räumte der Sprecher des Innensenators, Martin Pallgen, jedoch ein, dass dies bislang nicht geschehen ist. Er teilte mit, es handele sich um ein "Missverständnis". Dem Ausschuss liegen bisher nur die "Priorisierungprozesse zu Observationsmaßnahmen" vor, also Berichte, welche Tatverdächtigen nach welcher Dringlichkeit heimlich beobachtet werden sollen.



"Was offenbar noch nicht vorliegt sind die einzelnen Berichte zu den Observationsmaßnahmen", schreibt Pallgen. Die eigentlichen Berichte befinden sich demnach noch immer im Büro des Sonderermittlers Bruno Jost, so der Sprecher der Innenbehörde. "Das Büro Jost soll diese Akten in den, nächsten Tagen‘ übermitteln. Sobald diese aufbereitet sind, werden sie dann – wie üblich – dem Ausschuss zur Verfügung gestellt", schreibt Pallgen. Jost selbst war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.