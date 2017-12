In Deutschland meldet sich der Tunesier zuerst in Freiburg, kurz danach in Ellwangen. Seine Finger- und Handflächenabdrücke werden registriert und in der gemeinsamen Datenbank der Polizeien von Bund und Ländern gespeichert. Abgeglichen werden diese Daten zunächst nicht.

Damit sind eigentlich die Behörden in Baden-Württemberg für ihn zuständig, auch für eine mögliche spätere Abschiebung. Aber seine Erfassung in Süddeutschland "bleibt unbemerkt", schreibt der Berliner Sonderermittler Jost. Auch weil Amri fortan unter verschiedenen Namen und Identitäten in Deutschland unterwegs ist. Ausländerrechtlich zuständig wird Nordrhein-Westfalen, wo er mit Behörden in Dortmund, Oberhausen, Kleve, Köln und Münster zu tun hat. Offizielle Wohnsitze hat er in Emmerich und in Oberhausen.