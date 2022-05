Die Berliner Landesregierung muss nach Ansicht der Initiative Schule in Not und von Gewerkschaften konsequenter dafür sorgen, dass die Reinigung der Schulen wie geplant wieder in kommunale Hand kommt. "Das Bündnis fordert, dass jetzt angefangen wird, die entsprechenden Schritte einzuleiten", sagte Anne Zetsche von Schule in Not am Mittwoch in Berlin.