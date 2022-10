Do 27.10.22 | 18:20 Uhr | Von Lisa Steger

Die nächste Tarifrunde könnte teuer werden für die Kommunen: Die Gewerkschaften fordern deutliche Lohn- und Gehaltserhöhungen für den öffentlichen Dienst. Die Stadt Brandenburg an der Havel warnt bereits vor Einschnitten. Von Lisa Steger

Doch es könnten noch stärkere Einschnitte bevorstehen. Neben den gestiegenen Energiekosten liege das an den Personalkosten, die im nächsten Jahr wahrscheinlich ebenfalls stärker zu Buche schlagen würden, gibt die Stadt an.

Das Marienbad in Brandenburg an der Havel hat sich ein Energiesparprogramm verordnet: Im "Funbad" sind es jetzt 28 statt 30 Grad - und die Temperatur im Sportbad wurde von 28 auf 26 Grad gesenkt. Zudem haben die Stadtverordneten jüngst beschlossen, die Sporthallen weniger zu heizen: 15 statt 18 Grad.

Denn angesichts der Rekordinflation fordern die Gewerkschaften in der nächsten Tarifrunde deutliche Lohn- und Gehaltserhöhungen. 10,5 Prozent mehr verlangen etwa die Gewerkschaften, Verdi und Deutscher Beamtenbund und Tarifunion für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Ab Januar soll verhandelt werden.

"Es ist ein erster Aufschlag, sie müssen mit hohen Forderungen hineingehen", räumt Barz im rbb-Interview ein. "Und dass die Leute mehr Geld brauchen, steht ja außer Frage." Aber 10,5 Prozent mehr, das sei zu viel: "Es ist überhaupt nicht mehr leistbar für uns." Das, so Barz, sei "genau die Spirale, vor der immer gewarnt wird." Denn die Kommunen, betont der Kämmerer, müssten sich das Geld von den Bürgern zurückholen, "über die Gewerbe-, Hunde und Grundsteuer. Wir müssen ja gegenhalten."

Steigende Energiekosten für öffentliche Gebäude kämen als Belastung für den Haushalt hinzu. Deshalb appelliert die Stadt Brandenburg an der Havel jetzt an die Landesregierung. "Es bedarf mehrerer Millionen", zeigt sich Thomas Barz überzeugt. "Das Land muss ja die Kommunen auskömmlich finanzieren."

Am ehesten werde man wohl Stellen nicht vergeben, die man eigentlich brauche. Fünf bis zehn Prozent der Posten im öffentlichen Dienst der Havelstadt sind aktuell nicht besetzt. Zudem könne man bei den Investitionen kürzen: "Straßen, Schulen, Digitalisierung – da müssen wir jetzt wohl viele Maßnahmen schieben."

An den so genannten Pflichtaufgaben wie der Sozialhilfe dürfe die Kommune nicht sparen, so Barz. Und freiwillige Leistungen abbauen, etwa Schwimmbäder, das wolle man in Brandenburg an der Havel auch nicht. "Ziel ist, dass wir nicht irgendwo hingehen und sagen: Euch gibt es nicht mehr."

Thorsten Ingo Schmidt, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Potsdam, sieht die Städte und Gemeinden vor großen Schwierigkeiten – und dies nicht nur wegen der zu erwarteten Steigerungen bei den Personalkosten.



Denn es seien mehr Arbeitslose und damit höhere Sozialausgaben zu erwarten, sagt Schmidt. Auch die Einnahmenseite bereitet dem Kommunalexperten Sorgen – zum Beispiel die für Städte und Gemeinden überlebenswichtige Gewerbesteuer: "Die Gewerbesteuereinnahmen orientieren sich nicht am Umsatz, sondern am Gewinn der Unternehmen", sagt Schmidt. "Ich vermute, sie werden leicht fallen."

Die Grundsteuer – auch eine wichtige Einnahmequelle der Kommunen – steige nicht mit der Inflation. Daraus seien also keine Zusatzeinnahmen zu erwarten, so Schmidt.

Die Beschäftigten, die demnächst mehr Geld bekommen, müssen zwar auch mehr Einkommensteuer bezahlen. Und davon bekommen die Kommunen einen Anteil, also perspektivisch eine höhere Summe. "Aber das kann ja erst nach den nächsten Lohnrunden der Fall sein – und nicht schon jetzt", betont der Professor.

Nur eine Steuerquelle sprudele üppig, so der Jurist, und das sei – wegen der Inflation - die Umsatzsteuer. Von diesen Einnahmen allerdings erhielten Bund und Länder den Löwenanteil.

"Es entsteht also eine Lücke, die nicht durch Kredite geschlossen werden kann, das ist den Kommunen für laufende Ausgaben untersagt." Deshalb fürchtet Schmidt für den Fall, dass die Gewerkschaften ihr Ziel erreichen, schwere Zeiten für die Kommunen: "Investitionen werden verschoben oder gar nicht erst in Angriff genommen." Die Folge: "Investitionsstau und finanzielle Probleme in der Zukunft."