Einrichtung von Unterkünften für Geflüchtete in Berlin läuft schleppend an

Bis Jahresende will Berlin 10.000 weitere Schlafplätze für Geflüchtete schaffen, in angemessenen Unterkünften. Doch die Suche nach geeigneten Standorten gestaltet sich schwierig, während Hilfsorganisationen Kritik üben.

Die Senatorin gab sich dennoch zuversichtlich: Sie erwarte, so Kipping, dass die Unterbringung jetzt Fahrt aufnehme, weil wichtige Entscheidungen getroffen seien. Unter anderem soll vor Weihnachten eine temporäre Notunterkunft für bis zu 1.600 Menschen i n zwei Hangars des ehemaligen Flughafens Tempelhof entstehen. Angedacht ist außerdem, in der Nähe Leichtbauhallen auf zwei Parkplätzen zu errichten – die könnten aber frühestens Ende Januar in Betrieb gehen.

Derweil haben zahlreiche Hilfsorganisationen in Berlin einen Brandbrief an Sozialsenatorin Kipping geschrieben. Darin fordern sie erneut, dass Geflüchtete nicht in Zelten oder Leichtbauhallen untergebracht werden. "Diese Art von Notunterkünften halten wir für völlig ungeeignet, um schutzsuchende Menschen unterzubringen", heißt es in dem Schreiben, das mehr als dreißig Organisationen unterzeichnet haben. In solchen Massenunterkünften sei weder die Privatsphäre der Menschen gewahrt, noch seien sie vor Übergriffen sicher. Stattdessen müsse die Anmietung von Wohnungen "mit allen verfügbaren Mitteln die allerhöchste Priorität haben".

Die Initiativen kritisieren zudem, dass neu ankommende Asylsuchende gezwungen werden, für sechs Monate in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, auch wenn sie bei Familien oder Freunden unterkommen könnten. Auch auf die dreijährige Wohnsitzauflage sollte verzichtet werden.