Toska Birkenwerder Dienstag, 15.11.2022 | 06:33 Uhr

Eigentlich ist das Sache der EU die das seid Jahren vor sich herschiebt.

So wie jetzt in Italien gemacht wird ist es richtig.

Nun aber nicht gleich wieder die Nazikeule schwingen.

Was machen die eigentlich in Brüssel ausser Geld in die Ukraine zu pumpen. Und so lange wie man hier üppig mit Sozialleistungen um sich wirft kommen sie auch alle und stellen dann auch noch Ansprüche.