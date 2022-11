Stufe 2 der Notfallplans ausgerufen - Berlin will Geflüchtete verstärkt in Zelten unterbringen

Di 08.11.22 | 10:49 Uhr

Wegen steigender Flüchtlingszahlen plant die Berliner Sozialsenatorin Kipping die Errichtung einer Zeltstadt für Geflüchtete. Es gebe kaum noch Kapazitäten, erklärte sie am Dienstag. Auch Terminals am früheren Flughafen Tegel will Kipping länger für die Unterbringung nutzen.

Sozialsenatorin Katja Kipping (Die Linke) warnt vor einer sich dramatisch zuspitzenden Lage für Geflüchtete in Berlin. Es würden dringend weitere Unterkünfte in Berlin benötigt, sonst bestehe die Gefahr, dass ankommende Asylbewerber und Ukraine-Geflüchtete obdachlos blieben.



Kipping hat daher die zweite Stufe ihres Notfallplans ausgerufen, wie ihr Sprecher dem rbb bestätigte. Dadurch soll es möglich sein, die Verfahren bei der Akquise neuer Unterkünfte zu beschleunigen.



Laut eines Papiers der Sozialverwaltung für die Senatssitzung am Dienstag, das dem rbb vorliegt, plant Sozialsenatorin Kipping die Errichtung einer Zeltstadt für Geflüchtete. Später sollen Leichtbauhallen dazukommen. Der "Tagesspiegel" [Bezahlinhalt] hatte zuerst berichtet.

Unterbringung für Geflüchtete knapp

Die Unterbringung werde "zunehmend komplizierter", erläuterte Kippings Sprecher, da es kaum noch Kapazitäten gebe. Man sei aber angesichts der großen Zahl an ankommenden Hilfsbedürftigen auf großflächige Unterkünfte angewiesen, die "mehrere hundert oder am besten mehrere tausend Leute" beherbergen könnten. Als Standorte kämen beispielsweise das Tempelhofer Feld, der Olympiapark, das Messegelände sowie Freiflächen auf dem früheren Flughafen Tegel infrage. Dafür müssten jedoch auch andere Senatsressorts zustimmen. Kipping plant außerdem schon länger, die Terminal A und B in Tegel weiter zur Flüchtlingsaufnahme zu nutzen. Nach bisherigen Plänen sollen diese zum Jahresende geräumt werden, weil eine Hochschule dort einziehen will. Zusätzlich solle der Bund weitere Flächen und Gebäude zur Verfügung stellen, fordert die Sozialverwaltung. Der Sprecher der Integrationsverwaltung sprach von einem "internen Arbeitspapier" zur aktuellen Situation, das die Senatorin am Dienstag zunächst im Senat habe besprechen wollen.

Mehr Asylsuchende kommen nach Berlin

Im September sind knapp 2.300 Asylbewerber in Berlin angekommen. Diese Zahlen gehen aus einer Antwort auf die Anfrage der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hervor, die dem rbb vorliegt. Davon blieben 1.828 Asylsuchende in der Hauptstadt. Im Oktober hat sich der Zuzug noch weiter verstärkt. Etwa 100 Asylbewerber pro Tag seien im Oktober angekommen, hieß es vom Senat. Anfang November sprach Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) dann bereits von täglich 150 Asylbewerbern und 150 Ukrainern - das entspricht dem Niveau von 2015. Giffey erwartet, dass die Zahlen im Winter weiter steigen.

Viele Asylsuchende aus Syrien und Georgien

Durch den verstärkten Andrang waren am Stichtag 26. Oktober rund 1.000 Asylbewerber nicht registriert, hieß es vom Senat. Die meisten Asylbewerber im September kamen aus Syrien (355), es folgten Georgien (239), Türkei (223), Afghanistan (193) und Moldau (135).

Außerdem seien bisher für rund 83.000 Menschen aus der Ukraine beim Berliner Landesamt für Einwanderung Anträge auf Aufenthaltstitel gestellt worden. Viele davon reisten aber weiter in andere Bundesländer. Die Zahl der Ukraine-Geflüchteten in Berlin lässt sich demnach nicht so genau beziffern, da viele weiterhin privat Unterkunft finden.

