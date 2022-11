Toska Birkenwerder Dienstag, 01.11.2022 | 07:40 Uhr

Der Finanzminister sollte mal Mathematik lernen.

Man sollte nie !!! Mit Geld rechnen was man noch nicht hat. Er hofft auf gute Steuereinnahmen was aber wenn das nicht ist. Die Menschen halten ihr Geld zusammen die Wirtschaft in Berlin und Brandenburg ist am Boden, das Weihnachtsfest wird diesmal mager und und... ach ja, dann sind ja da auch noch immense Schulden. 29 € Ticket wird ei ngeführt ohne zu wissen wer es bezahlt. Ich hoffe wirklich dass sich durch Neuwahlen in Berlin was ändern. Das sind keine Entlasstungen für die Bürger sondern Belastungen. Immer nach dem Motto: nach mir die Sintflut.

Wenn es schiefgeht wird einfach zurückgetreten.