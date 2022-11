Das neue sogenannte "Cell Broadcast"-Warnsystem soll künftig den Katastrophenschutz in Deutschland verbessern. Der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hält das System für einen umfassenden Bevölkerungsschutz allerdings für nicht ausreichend - auch wenn es eine gute Sache sei.

"Es gibt nicht das eine, perfekte Warnsystem. Es ist immer ein Verbund unterschiedlicher Warnsysteme", sagte Schubert am Sonntag rbb24 Brandenburg aktuell. Deshalb sei die Landeshauptstadt dabei, ein dichteres Netz an Warnsirenen aufzubauen. So hätte man die Sicherheit, im Falle eines Falles auch wirklich alle zu informieren, so Schubert.