Der Brandenburger CDU-Landesvorsitzende Michael Stübgen wird beim Parteitag im März nicht wieder antreten. Das kündigte er am Abend in einer Sitzung des CDU-Landesvorstandes an. Innenminister will Stübgen jedoch bleiben.

Innenminister will Stübgen jedoch bleiben. Sein Schreibtisch sei "rammelvoll" mit Aufgaben, und in der Koalition mit SPD und Grünen arbeite man gut zusammen. Ministerpräsident Woidke habe er über seine Entscheidung bereits informiert, hieß es.

Dass Stübgen die Staffelstabübergabe so früh und allem Anschein nach freiwillig vorbereitet, ist kein gewöhnlicher Vorgang in der Landes-CDU. Ob es zu einem "Wechsel ohne Brüche" kommt, wie ihn Stübgen sich nun wünscht, ist aber noch nicht ausgemacht.

Über den Neuen oder die Neue sollen dieses Mal die Mitglieder entscheiden. Damit habe man bei der Wahl von Friedrich Merz als Chef der Bundes-CDU gute Erfahrungen gemacht, so Stübgen. Kampfkandidaturen in Brandenburg sind also denkbar – auch wenn sich Bewerber nur aufstellen lassen können, wenn sie die Unterstützung eines Kreisverbandes oder einer Parteivereinigung haben. Ob es einen friedlichen Übergang gebe, habe nun die Partei in der Hand, so Stübgen. Allerdings: "Wenn 5, 10 oder 20 Kandidaten antreten, wird das schwierig."