Die Bündnis-Grünen hatten schon im Wahlkampf 2019 den Entwurf eines Agrarstrukturgesetzes vorgelegt, der die bisherigen Regelungen ersetzen sollte. Endlich sollte eine Verteilung von Grund und Boden organisiert werden, die den Landwirten ein Auskommen sichert, die Natur schützt, das Leben auf dem Land attraktiv macht.

Die Idee eines Agrarstrukturgesetzes fand sich dann auch im Kenia-Koalitionsvertrag wieder. Doch je näher ein konkreter Gesetzentwurf rückt, umso komplizierter wird es. Grüne in anderen Landesregierungen mit ähnlichen Plänen holten sich bereits blaue Flecken. In Sachsen-Anhalt scheiterten sie an den Koalitionspartnern, in Niedersachsen am Verfassungsgericht. Umso vorsichtiger agiert man in Brandenburg. Erst einmal arbeiteten sich die Akteure an einem agrarstrukturellen Leitbild ab, bevor es ans Gesetz geht. Das war auch nötig. Denn anders als in der traditionellen westdeutschen Landwirtschaft steht hierzulande nicht das "familiengeführte Unternehmen" im Mittelpunkt der gewünschten Entwicklung auf dem Lande. Auch große Betriebe, die aus den früheren DDR-LPG hervorgegangen sind, gehören zur Agrarstruktur.