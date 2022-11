Vor allem für kleinere bäuerliche Betriebe seien die hohen Bodenpreise nicht mehr bezahlbar. Landwirtschaftliche Flächen, die in öffentlicher Hand sind, sollen deshalb nach anderen Kriterien vergeben werden, so die AbL. Die bisherige Vergabe sei oft intransparent oder gehe schlicht an diejenigen, die am meisten zahlen.

Die Pacht für einen Hektar Agrarland sei in Deutschland oft teurer als das, was auf der Fläche erwirtschaftet wird. Der Pachtpreis beträgt derzeit fast 300 Euro pro Hektar. Das sei einer von vielen Gründen, warum seit 2010 mehr als 35.000 landwirtschaftliche Betriebe hierzulande aufgegeben haben, kritisierte der Verband Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL).

"Gerade jungen Landwirtinnen und Landwirten wird der Einstieg durch hohe Bodenpreise schwer gemacht", sagte Julia Thöring, die an der Protestaktion in Eberswalde teilnahm. Ein weiteres Problem sei, dass Agrarflächen immer mehr zum Spekulationsobjekt verkommen. In Brandenburg ist davon vor allem der Landkreis Märkisch Oderland betroffen: Viele Ackerflächen seien in Besitz von nichtlandwirtschaftlichen Unternehmen und Investoren, so die Landwirtin.

An der Protestaktion beteiligten sich auch Betriebe aus Angermünde (Uckermark), Müncheberg (Märkisch-Oderland), Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark), Perleberg (Prignitz) und Eberswalde (Barnim). Die Protestierenden übergaben den Kommunalverwaltungen einen Kriterienkatalog. Dieser enthalte Vorschläge zu einer Vergabe von kommunalen und öffentlichen Flächen, die sich stärker am Gemeinwohl orientiere. In Deutschland machen diese Flächen einen Anteil von acht bis zehn Prozent am Agrarland aus.

Junger Landwirt sucht Hof. Alter Landwirt sucht Nachfolger. Was nach einem guten Deal klingt, stellt in Brandenburg eine große Herausforderung dar. Zwei Landwirte erzählen von den Schwierigkeiten, einen Bauernhof zu übertragen.

Auch in Müncheberg übergaben einige Landwirte am Freitag ihre Forderungen an Bürgermeisterin Uta Barkusky (Linke). So kritisierte Schäfermeister Frank Hahnel den Einfluss großer Agrarbetriebe. Er kenne Beispiele von Betrieben, die Land im Oderbruch bewirtschaften und weitere Flächen pachten, die weniger Ertrag bringen. Vier Prozent ihrer Fläche müssten diese Betriebe stilllegen und deswegen könne es passieren, dass sie weniger ertragreiche Flächen pachten und diese stilllegen, so Hahnel. Damit das nicht passiert, sollten Flächen der Gemeinde zum Gemeinwohl verpachtet werden.



Bürgermeisterin Uta Barkusky unterstützt die Initiative der Landwirte: "Ich bin gegen Landspekulation, es soll in der Region bleiben", so die Münchebergs Bürgermeisterin.

Erste Gemeinden haben die Vorschläge der Kampagne "Gemeinwohlverpachtung jetzt" bereits in ihre Vergabekriterien aufgenommen, so unter anderem die Stadt Kyritz in der Prignitz. Damit es noch mehr werden, plant die AbL noch weitere Aktionen.

