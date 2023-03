Noch in diesem Jahr

Für Brandenburg soll noch in diesem Jahr die Stelle eines beim Landtag angesiedelten Antisemitismus-Beauftragten eingerichtet werden. Ein Gesetzesentwurf dazu soll im Landtag erarbeitet werden, wie die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Petra Budke, am Mittwoch in Potsdam im Hauptausschuss des Landtags mitteilte.

Budke zufolge soll der geplante Beauftragte hauptamtlich als Ansprechpartner für Betroffene tätig werden. Zudem solle er in die Zivilgesellschaft hineinwirken, um Antisemitismus in der Gesellschaft zu bekämpfen. "Es ist dringend nötig und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, hier tätig zu werden."

Im vergangenen Jahr hatte der Landtag beschlossen, den Kampf gegen den Antisemitismus zum Staatsziel zu erklären.