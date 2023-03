Die Zahl gewalttätiger Angriffe gegen Menschen, also Körperverletzungsdelikte, sei mit 105 Taten gegenüber dem Vorjahr (107) nur unmerklich zurückgegangen, sagte die Geschäftsführerin Judith Porath. Die Zahl der Angriffe bewege sich seit 2019 auf einem relativ konstant hohen Niveau, betonte Porath. Einen deutlichen Rückgang habe es bei Angriffen gegen politische Gegner mit 15 Fällen gegenüber 23 im Vorjahr gegeben und bei Attacken von Rechten bei Protesten gegen Covid-Maßnahmen (2022: 7, 2021: 12).

Der Verein Opferperspektive hat im vergangenen Jahr in Brandenburg 138 rechtsextrem motivierte Übergriffe gezählt. Das sind etwas weniger als im Jahr 2021 mit 150 registrierten Vorfällen, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

Schwerpunkte waren Cottbus (19 Fälle) und die Landkreise Märkisch-Oderland (17) und Ostprignitz-Ruppin (12). Anders als in anderen Regionen Brandenburgs nahm die Zahl rechtsextremer Angriffe gegenüber dem Vorjahr in allen drei Gegenden zu. In Cottbus und den beiden Landkreisen gebe es eine verfestigte Neonazi-Szene, sagte Porath.

Von den rechten Gewalttaten, die von der Opferperspektive erfasst wurden, seien im vergangenen Jahr 156 Erwachsene, 47 Jugendliche und 16 Kinder betroffen gewesen. Das jüngste der Kinder sei zwei Jahre alt gewesen, hieß es. Bei dem Vorfall im Landkreis Ostprignitz-Ruppin habe ein Mann zunächst die Mutter des Kindes rassistisch beleidigt und das Kind dann mit einem Feuerzeug beworfen.