Ärztemangel am Freitag Thema im Brandenburger Landtag

Der Brandenburger Landtag diskutiert am Freitag in Potsdam über die gesundheitliche Versorgung in den ländlichen Regionen. Beantragt hat die Debatte die Fraktion der Linken.

Ihr gesundheitspolitischer Sprecher, Ronny Kretschmar, kritisierte im rbb, dass die Landesregierung das erfolgreiche Stipendienprogramm für angehende Landärzte zusammenstreichen will: "Es wird angekündigt, dass sie maximal nur noch 18 Stipendien pro Jahr vergeben, das heißt neun Stipendium pro Semester. Der ursprüngliche Plan war, 50 Stipendium pro Semester zu vergeben", sagte Kretschmar in rbb24 Brandenburg aktuell.

Davon entferne sich die Landesregierung immer mehr, so Krezschmat weiter. "Wir befürchten, dass nach den Schulkrankenschwestern das zweite erfolgreiche Programm eingestellt wird."