Ärztemangel in Brandenburg

Do 23.03.23 | 18:56 Uhr | Von Sabine Loeprick

Der Ärztemangel im ländlichen Raum Brandenburgs wird immer dramatischer - laut der Kassenärztlichen Vereinigung müssen in den kommenden Jahren Hunderte Arztpraxen neu besetzt werden. Doch es fehlen Nachfolger. Von Sabine Loeprick

Noch heute zeigt sich Nennhausens Bürgermeisterin Brigitte Noël (Linke) darüber enttäuscht, schließlich habe man für die wöchentlichen Sprechstunden extra einen Raum im Gemeindehaus hergerichtet, nun sei der Ort "unversorgt", ein Zustand, der nicht haltbar sei. So könne es nicht weitergehen. Denn viele Nennhausener haben momentan gar keinen Hausarzt oder müssen kilometerlange Fahrten auf sich nehmen, gerade für Ältere und weniger Mobile ein Riesenproblem.

Vor vier Jahren wurde die Hausarztpraxis in Nennhausen aufgegeben, immerhin konnte ein Arzt aus Stendal angeworben werden, der einmal pro Woche im Gemeindezentrum Sprechstunde abhielt und Hausbesuche machte. Doch dem Mediziner war der Aufwand zu hoch und so wurde das Angebot 2020 eingestellt.

Die aufgegebenen Praxen hinterlassen im ländlichen Raum in ganz Brandenburg immer größere Lücken. Diese sollte das 2019 von der Landesregierung aufgelegte Landärzteprogramm zumindest teilweise schließen. Das funktioniert so: Angehende Medizinerinnen und Mediziner werden während ihres Studiums durch Stipendien unterstützt. Diese werden mit der Bedingung verknüpft, im Anschluss an das Studium mindestens fünf Jahre auf dem Land zu praktizieren.

Die damalige Landesregierung mit dem Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) und der Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) habe angekündigt, 50 Stipendien pro Semester auszuschreiben, das unterstreicht der gesundheitspolitische Sprecher der Brandenburger Linken, Ronny Kretschmer. Tatsächlich sei man von diesem Ziel mit der momentanen finanziellen Ausstattung von 2,3 Millionen Euro in diesem und 2,35 Millionen im nächsten Jahr "meilenweit entfernt".

So hätten im letzten Jahr nur 35 Stipendien vergeben werden können, in diesem Jahr würden es maximal 18 sein - viel zu wenig, sagt Kretschmer. Statt neun Stipendien pro Semester seien 50 pro Semester angekündigt gewesen. Kretschmer spricht von einer Kürzung des Landärzteprogramms und fordert mehr Geld, um auf diesem Weg medizinischen Nachwuchs für das Land ausbilden zu können. Bis die neu zu gründende Unimedizin Cottbus Absolventen hervorbringt, was allerdings noch Jahre dauern wird. Der Start des Studiengangs ist für 2026 geplant.