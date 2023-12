Bundestagswahl wird am 11. Februar in 455 Berliner Wahlbezirken wiederholt

Wegen zahlreicher Pannen muss die Bundestagswahl 2021 in Berlin teilweise wiederholt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag in Karlsruhe entschieden. Die Wiederholungswahl findet am 11. Februar statt.