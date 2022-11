Der Bundestag will am Donnerstagabend darüber abstimmen, ob die Bundestagswahl in Berlin teilweise wiederholt wird. Es wird erwartet, dass das Plenum mit der Mehrheit der Regierungskoalition dem Votum des zuständigen Ausschusses folgt.



Demnach soll in 431 der knapp 2.300 Stimmbezirke die Wahl mit Erst- und Zweitstimme wiederholt werden. Dabei handelt es sich um die Stimmbezirke, in denen bei der Wahl im September 2021 Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden.