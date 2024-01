Nach Vorfällen in Burg - Landtag debattiert über Umgang von Schulen mit Extremismus

Do 25.01.24 | 08:33 Uhr

Bild: picture alliance/dpa/J.Kalaene

Der Landtag in Brandenburg berät am Donnerstag ein neues Schulgesetz, durch das rechtsextreme Vorfälle wie an einer Schule in Burg schneller gemeldet werden sollen. Außerdem könnte beschlossen werden, wie Kommunen an Gewinnen aus Solarenergie beteiligt werden.



Der Brandenburger Landtag debattiert am Donnerstag über das geplante neue Schulgesetz. Künftig sollen Schulen extremistisches, antisemitisches oder rassistisches Verhalten demnach sofort dem Schulamt melden. Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) reagiert damit auf Vorfälle unter anderem an einer Schule in Burg. Im April 2023 hatten zwei Lehrkräfte an der Schule im Spreewald in einem anonymen offenen Brief geschildert, dass sie täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert seien. Nach Anfeindungen aus der rechten Szene verließen sie die Schule.

dpa/AP/Markus Schreiber Preis für Lehrer aus Burg - "Wir müssen uns für nichts entschuldigen" Mit einem Brandbrief haben Laura Nickel und Max Teske rechtsextreme Umtriebe an einer Schule in Burg öffentlich gemacht. Wenig später haben die beiden Lehrer Burg verlassen, der Druck war zu groß. Jetzt werden sie für ihr Engagement ausgezeichnet. Von Jo Goll

Bauernproteste und Solar-Euro weitere Themen

Außerdem geht es in der 100. Sitzung des Landtags seit 2019 in einer Aktuellen Stunde um die Brandenburger Agrar- und Ernährungswirtschaft. Hintergrund der Aussprache sind die jüngsten Bauernproteste und die Grünen Woche in Berlin. Die Abgeordneten wollen sich zur Zukunft der Agrar- und Ernährungswirtschaft im Land äußern. Des Weiteren wollen die Abgeordneten über den sogenannten Solar-Euro für Kommunen entscheiden. Die rot-schwarz-grüne Koalition will Kommunen nicht nur an Erträgen von Windrädern, sondern auch von Solaranlagen beteiligen.

