Peter Berlin Freitag, 19.01.2024 | 10:09 Uhr

Was für ein Quatsch, die Ampel treibe die Preise in die Höhe und zerstöre Existenzen. Fakt ist: Die Wirtschaft hat über Jahrzehnte Lagerkapazitäten abgebaut und mit dem Lieferprinzip "Just in Time" die Autobahnen zu rollenden Lagerhäusern gemacht, Produkte zu Lasten des Steuerzahlers verbilligt. Es ist doch nur fair, die Wirtschaft über höhere Mautabgaben an der dadurch gestiegenen Instandhaltung, Sanierung, Parkplatzausbau, Polizei- und Rettungseinsätzen finanziell zu beteiligen. Zudem: Wenn halb Europa seine LKW durch Deutschland als Mittelland schickt, dann ist eine höhere Maut gut für unser aller Steuerkasse.

Und zu guter letzt: die LKW-Branche boomt, noch nie waren so viele LKW auf unseren Straßen, Fahrer sind schwer zu finden, jeder von uns bestellt ohne Ende alles schön als Einzellieferung bei Amazon und co. Die paar Cent Maut werden die Wirtschaft nicht ruinieren, aber dem Staat, also uns, zu mehr Steuereinnahmen für Bildung, Bundeswehr etc. verhelfen.