Die schon länger geplante Berliner "Inkognito-App" für stille Notrufe von Frauen bei Gewalt von Ehemännern oder Freunden ist mittlerweile verfügbar. Die App sei bereits "am Markt", die Beratungsstellen und die Polizei "wissen auch Bescheid", mehr wolle sie aber wegen des Schutzes der Frauen und des Projekts nicht verraten, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. "Zu Verteilungskanälen und Funktionen kann ich leider nicht weiter ins Detail gehen."

Spranger sagte weiter: "Die App hat ja eine Tarnfunktion und dazu werde ich hier nichts sagen. Und darf auch nichts dazu sagen, was die App in irgendeine Gefahr bringt. Sonst würden diejenigen, die sie benutzen, Druck erfahren, und das wollen wir ja nicht." Das habe es in einem anderen Bundesland gegeben, als ein ähnliches Projekt neu gestartet werden musste.