Do 07.03.24 | 21:44 Uhr

Die vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin geplante Streichung vieler Investitionen sowie von Projekten im Sozial-, Kultur- und Sportbereich ist vom Tisch. Wie Landrat Ralf Reinhardt am Donnerstag auf der Sitzung des Kreis- und Finanzausschusses in Neuruppin informierte, soll Geld, das für das kommende Jahr eingeplant war, schon in diesem Jahr ausgegeben werden. Außerdem sollen beim Personal 1,5 Millionen Euro eingespart werden.

Dafür gebe es zum Beispiel keine Einschnitte bei der Kultur, die Kreisumlage für die Kommunen werde nicht erhöht und das kostenlose Schülerticket bleibe erhalten, so Reinhardt. Desweiteren werden wichtige Bauprojekte umgesetzt, die auf der Streichliste standen. Die Lehrrettungswache in Wittstock werde wie geplant neu gebaut wie auch die feuerwehrtechnische Zentrale in Kyritz, hieß es weiter.