Sie ist bereits seit 1959 in Berlin: Gorilla-Dame Fatou, das älteste Tier im Berliner Zoo, hat Geburtstag. Im Alter von zwei Jahren kam sie in die Stadt. Sie wird am Samstag offiziell 67 Jahre alt. Bereits am Freitag werde es eine Geburtstagsüberraschung geben, teilte der Zoo mit. Diese werde "groß und grün", sagte Pressesprecherin Svenja Eisenbarth. Es handle sich um Salate, Kräuter, Zweige, essbare Blüten und Beeren. Zu viele Früchte dürfen es aber nicht sein: Fatou müsse sich, genau wie Menschen, bei Süßem zurückhalten, so der Zoo. In ihrem hohen Alter brauche sie sehr weiche Kost, die sie auch ohne Zähne gut kauen könne.