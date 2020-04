Die Berliner Verwaltung will einen Personal-Pool einrichten, um freiwillige Helfer in der Corona-Krise besser koordinieren zu können. Dabei sei das Ziel, besonders belastete Dienststellen, wie die Gesundheitsämter in den Bezirken, zu unterstützen, teilte die Senatsfinanzverwaltung am Montag mit. Diese könnten bei Bedarf auf einer landesweit zugänglichen, behördeninternen Plattform nach geeignetem Personal suchen.