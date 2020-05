48 Berliner Schulklassen an 24 Schulen sollen ein Jahr lang auf das Coronavirus getestet werden. Das hat Berlins Bildungsstaatssekretärin Beate Stoffers am Donnerstag im Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses erklärt. Die entsprechende Langzeit-Studie soll demnach in Kürze gemeinsam mit der Charité angeschoben werden, sagte Stoffers, die damit die vom Senat beschlossene Corona-Teststrategie in Schulen konkretisierte.

Die Tests an den Schulen sind Teil der Berliner Teststrategie, die der Senat am 19. Mai beschlossen hatte. Neben Schulen sollen regelmäßige Tests auch in Einrichtungen des Gesundheitswesens, Pflegeeinrichtungen, Kindergärten, Polizei und Feuerwehr sowie in "Orten mit erhöhtem Verbreitungsrisiko", darunter Gastronomie und Justizvollzugsanstalten, wie es im Senatsbeschluss heißt. Berlin will sich außerdem an einer geplanten bundesweiten Studie zum Corona-Infektionsrisiko von Kita-Kindern beteiligen, hieß es vor zwei Wochen.