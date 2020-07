dpa/Pedersen Audio: Inforadio | 07.07.2020 | Kirsten Buchmann | Bild: dpa/Pedersen

Freiwillige und kostenlose Tests - Drei neue Teststellen für Kita-Personal geöffnet

07.07.20 | 19:01

Kita-Beschäftigte können sich seit Montag bei drei zusätzlichen Stellen auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Die Tests sind freiwillig und kostenlos. In der vergangenen Woche konnten sich Kita-Erzieherinnen und -Erzieher auch ohne Symptome bereits am Virchow-Klinikum der Charité testen lassen. Inzwischen sind drei Vivantes-Teststellen hinzugekommen, wie die Senatskanzlei am Dienstag mitteilte. Die drei Teststellen waren bereits im März für Coronavirus-Tests eingerichtet und vergangene Woche zwischenzeitlich geschlossen worden.

Ab Mitte Juli Teststellen auch für Lehrer

Termine für Testwillige werden demnach nun auch an den Kliniken des landeseigenen Konzerns in Prenzlauer Berg, Spandau und am Wenckebach-Klinikum in Tempelhof-Schöneberg angeboten. Getestet werden kann dort zunächst nur diese Berufsgruppe - und nur mit Termin. Ab Mitte Juli sollen auch Lehrkräfte das Angebot nutzen können. Das Netz an Teststellen soll noch wachsen. Momentan werden an acht Untersuchungsstellen Corona-Tests durchgeführt.

Wer den Verdacht hat, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben und nicht in einer Kita arbeitet, soll sich nun an seine Arztpraxis wenden. Außerdem hat die Kassenärztliche Vereinigung Berlin ein Netz von Covid-19-Praxen geschaffen. An diese Praxen können sich Menschen mit Erkältungs- oder Grippesymptomen wenden, die keinen eigenen Hausarzt haben oder wenn dieser keine Corona-Tests durchführt.