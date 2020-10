In drei Kommunen im Brandenburger Landkreis Ostprignitz-Ruppin gelten ab Samstag verschärfte Corona-Regeln.



Weil in der Stadt Kyritz, in Amt Neustadt/Dosse und in Heiligengrabe die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen inzwischen auf über 50 gestiegen ist, gelten in den drei Ortschaften für die Dauer von mindestens 10 Tagen Kontaktbeschränkungen. Ab Samstag dürfen sich dort im öffentlichen Raum höchstens zehn Personen oder Angehörige des eigenen Haushalts treffen. Das hat die Pressestelle des Landkreises Ostprignitz-Ruppin am Freitag mitgeteilt.



Am Freitag zählte der Landkreis 16 neue Corona-Fälle. Der Inzidenzwert liegt auf Landkreisebene bei 27 und damit unter der kritischen Marke von 35.