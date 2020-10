Die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam erweitert die Maskenpflicht auf einige Bereiche im öffentlichen Raum. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, muss bereits ab Samstag auf der Brandenburger Straße, im Umfeld des Hauptbahnhofes sowie auf den Wochenmärkten auf dem Bassinplatz, am Nauener Tor und in Babelsberg eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Auf den Wochenmärkten ist die Maskenpflicht den Angaben zufolge auf die jeweiligen Marktzeiten begrenzt, auf der Brandenburger Straße gilt sie von 9 bis 18 Uhr, in Bahnhofsnähe dagegen generell. Die Bestimmung gilt vorerst bis zum 2. November.