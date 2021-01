Haudi Berlin Freitag, 15.01.2021 | 00:21 Uhr

Hallo, Langzeitfolgen sind erst nach Jahren als diese zu bewerten. Spätfolgen die jetzt nach der Erkrankung vorhanden sind, brauchen einen längeren Heilungsprozess. Erst dann wird man sehen, was zurückbleibt. Und vielleicht gibt es dann neben der Impfung auch schon geeignete Medikamente. Leider sterben noch immer zu viele ältere Leute, jedenfalls der Großteil der Leute, mit Vorerkrankungen, überwiegend aus oder in Pflegeeinrichtungen, da wird immer noch zuwenig getan. Politik sagt, man mache jetzt was für diese Einrichtungen. In der Praxis sieht das so aus, das der Pflegedienst oder Heim aufgefordert wird, alle 2 oder 3 Tage Schnelltest durchzuführen. Organisatorisch bei einer drei Schichteneinteilung auch eine Herausforderung. Übrigens bezahlen die Schnelltest die Einrichtungen, Pflegedienste selbst, bekommen kein Geld von der Politik. Genauso wie damals bei den Corona Prämie, muss der Arbeitgeber zahlen, aber viele haben diese bis heute nicht bekommen, naja.