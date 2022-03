Die Berliner Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) begrüßt den Vorstoß einzelner Kultureinrichtungen, auch nach dem 1. April an einer Maskenpflicht festhalten zu wollen. Diesen Schritt hatten am Mittwoch unter anderem die Staatsoper Unter den Linden, die Deutsche Oper und die Komische Oper angekündigt. Sie wollen eine Maskenpflicht im Foyer und am Sitzplatz per Hausrecht verfügen. Grundsätzlich entfällt mit Greifen des Basisschutzes in Berlin am 1. April eine solche Pflicht in diesem Bereich.



Sie sei "sehr froh" über diese Entscheidung, denn so könne gerade im Kulturbereich der Betrieb aufrechterhalten werden, sagte Gote am Donnerstagmorgen im rbb24 Inforadio. Auch ihre Verwaltung werde an einer Maskenpflicht für die Beschäftigten festhalten, kündigte sie an.