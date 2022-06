Corona-Aufholprogramm an Brandenburger Schulen in der Kritik - Ernst will Vorgaben lockern

Das Corona-Aufholprogramm der Landesregierung für Schulen in Brandenburg steht nach einer Halbzeit-Bilanz in der Kritik.



Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Günther Fuchs, kritisierte bei rbb24 Brandenburg aktuell am Donnerstag die fehlenden Nachhaltigkeit des Programms.

Wenn man schon so viel Geld in die Hand nehme, sollte man dafür sorgen, dass das Programm länger nachwirke. Zu große Klassen, fehlende Lehrkräfte und mangelnde individuelle Förderung seien schon seit langem ein Problem, so Fuchs.