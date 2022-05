Die Füchse Berlin haben am Sonntag in der Handball-Bundesliga den vierten Sieg in Serie geholt. Mit 31:25 (14:11) gewannen sie auswärts beim HC Erlangen und können als Tabellendritter drei Spieltage vor Saisonende somit weiter auf die Champions League hoffen. Die ersten beiden Teams der Bundesliga qualifizieren sich am Ende für die europäische Königsklasse.

Beste Berliner Werfer in Erlangen waren Mijajlo Marsenic (8 Treffer) und Jacob Holm (7 Treffer).