Pro-League-Länderspiele in Berlin

So 22.05.22 | 16:56 Uhr

Im ersten Spiel gegen Argentinien hatten die deutschen Männer am Samstag deutlich mit 6:3 gewonnen.

In der Hockey Pro League ist die deutsche Herren-Nationalmannschaft auch im zweiten Heimspiel gegen Argentinien ungeschlagen geblieben. Auf dem Zehlendorfer Ernst-Reuter-Sportfeld trennte sich die DHB-Auswahl mit 1:1 (0:1) von den Südamerikanern. Dabei glich Marco Miltkau (42.) die Führung der Gäste durch Maico Casella (15.) aus. Im darauffolgenden Shootout um einen Sonderpunkt setzte sich Deutschland mit 4:2 durch.

Länderspiele in Berlin

Weniger erfolgreich war hingegen die Frauen-Auswahl des DHB. Auch sie spielte bereits am Samstag gegen Argentinien, verlor aber mit 1:2. Und auch am Sonntag gab es für sie nichts zu holen. Mit 1:3 (1:2) mussten die deutschen Damen sich auch im zweiten Duell geschlagen geben. Die ungeschlagenen Südamerikanerinnen führten nach Toren von Maria Granatto (1.) und Jimena Cedres (11.) bereits mit 2:0, ehe Nike Lorenz (26.) per Strafecke verkürzte. Den 3:1-Endstand markierte erneut Granatto (33.).