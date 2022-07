Titelverteidiger Alba Berlin trifft zum Auftakt des deutschen Basketball-Pokals auf die Telekom Baskets Bonn. Das ergab die Auslosung des Achtelfinals am Dienstagnachmittag. Das Duell zwischen dem Double-Sieger und dem Playoff-Halbfinalisten Bonn wird demnach am 15. oder 16. Oktober in Berlin stattfinden.

Das Viertelfinale steigt Anfang Dezember, das Top-Four-Turnier findet im Februar statt.