Frauenfußball in Brandenburg - EM-Titel könnte neuen Schub für den Frauen- und Mädchenfußball bringen

So 31.07.22 | 14:25 Uhr

Marco Kohlmeyer/dpa Audio: Antenne Brandenburg | 31.07.2022 | Claudia Mandrysch | Bild: Marco Kohlmeyer/dpa

In den wenigen Vereinen, die in Brandenburg Frauenfußball anbieten, fiebern die Aktiven am Sonntagabend mit dem DFB-Team in England mit. Die Begeisterung über einen deutschen EM-Titel könnte einen Schub für den Frauenfußball in der Mark bringen. Noch aber sieht Landestrainerin Claudia Mandrysch vom Fußball-Landesverband eine erschreckende Situation.

Pandemie führte zu Mitgliederschwund

Durch die Pandemie habe es in bestimmten Altersstufen im Juniorinnen-Bereich tiefe Einschnitte gegeben. "Im Grunde genommen kann man sagen, dass von der Saison 2018/19 zu der Saison 2020/21 in fast allen Bereichen Mitgliederverlust zu verzeichnen ist. Bei den ganz jungen Mädels ist das natürlich extrem erschreckend. Wir haben von 654 Vereinen in Brandenburg nur 24 Vereine, die eine Juniorinnen-Mannschaft ausweisen", sagte Mandrysch dem rbb.

Zudem sei es für Mädchen oft schwierig, in ihrem natürlichen Wohnumfeld ein Team zu finden. Möchte ein Junge Fußball spielen, so Mandrysch, dann gehe er einfach zum nächsten Verein und melde sich an. "Wir haben auch einen Mangel an Trainerinnen, an Schiedsrichterinnen - im Grunde genommen in allen Bereichen, die den Fußball betrifft. Und es gibt eine Erkenntnis, dass wenn es keine Frauenmannschaften im Verein gibt, dass Mädchenmannschaften häufig nicht die dritte oder vierte Saison überleben", klagte die Landestrainerin. Um in Brandenburg wieder mehr Mädchen für den Frauenfußball zu begeistern, hat der Landesverband gerade in mehreren Städten eine "Girls-Soccer-Week" veranstaltet.

Schon jetzt Attraktivität gesteigert

Der Erfolg bei der Europameisterschaft in England wirke sich auf die Attraktivität des Fußballs auf Mädchen und Frauen aus. Das merke man schon auch in den sozialen Netzwerken, ist sich die Landestrainerin sicher. "Das ist natürlich für die Mädchen, die jetzt quasi tatsächlich im Juniorenbereich unterwegs sind, einfach eine starke Inspiration", freute sich Mandrysch. "Auch die Energie, die die deutsche Mannschaft ausstrahlt, das inspiriert für die eigene Leistung und für die eigene Entwicklung, sich da auch Ziele zu stecken." Die deutsche Mannschaft trifft am Sonntagabend um 18 Uhr im Londoner Wembleystadion im Finale auf Gastgeber England.