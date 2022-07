Die eine hat ihre Weltklasse als Beachvolleyballerin schon unter Beweis gestellt, die andere galt bis dato als eine der besten in der Halle. Die Berlinerin Laura Ludwig spielt zukünftig mit Louisa Lippmann zusammen - das Ziel ist Olympia 2024.



Die Berliner Olympiasiegerin im Beachvolleyball Laura Ludwig spielt zukünftig mit einer neuen Partnerin. Die 36-Jährige bildet in den kommenden Jahren ein Duo mit der bisherigen Weltklasse-Hallenspielerin Louisa Lippmann. Das verkündeten die beiden am Samstagabend während eines gemeinsamen Besuches im 'Aktuellen Sportstudio' des ZDF.

Das neue Duo ist allein schon deshalb interessant, weil Louisa Lippmann erst im April dieses Jahres und mit nur 27 Jahren ihren Rücktritt als Hallenvolleyballerin und auch aus der Nationalmannschaft bekanntgab. Zuvor galt Lippmann, die nach Stationen wie Münster, Dresden, Florenz und Shangai zuletzt für den italienischen Topklub Savino Del Bene Scandicci spielte, als eine der besten Diagonalangreiferinnen weltweit.

Nach ihrem Wechsel in den Sand will Lippmann nun allerdings von Ludwig lernen. "Natürlich orientiere ich mich an Laura, deswegen ist Laura richtungsführend in unserem Team", sagte Lippmann am Samstag. Bis zum ersten gemeinsamen Wettkampf des neuen Duos dürfte es allerdings noch ein wenig dauern. Ludwig ist erst im Mai zum zweiten Mal Mutter geworden und ist dementsprechend aktuell noch nicht in Wettkampfform. Auch deshalb soll Lippmann bei der Europameisterschaft im August zunächst mit Ludwigs ehemaliger Partnerin Kira Walkenhorst erste Erfahrungen im professionellen Beachvolleyball sammeln.

Das große Ziel des neuen Duos sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Für Lippmann wären es die ersten, für Ludwig bereits die fünften. Nach ihrem Olympiasieg 2016 und Platz fünf 2021 in Tokio, sieht Ludwig sich mit ihrer neuen Partnerin Lippmann nun erst am Anfang des gemeinsamen Weges zu einer erneuten Olympiateilnahme. "Es ist bestimmt noch nicht alles zu hundert Prozent ausgeklügelt, wie es in den nächsten zweieinhalb Jahren laufen soll", sagte Ludwig.