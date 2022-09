Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga auch ihr zweites Spiel der neuen Saison verloren. Bei den Grizzlys Wolfsburg unterlag der amtierende Deutsche Meister am Freitagabend nach Penaltyschießen mit 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1). Ausschlaggebend für die Niederlage der Mannschaft von Trainer Serge Aubin war allen voran eine schwache Chancenverwertung der Offensivkräfte.

Am Sonntag starten die Eisbären Berlin in die neue DEL-Saison - doch der amtierende Meister hat einen großen Umbruch hinter sich und die Vorbereitung hat gezeigt: Vor allem in der Abwehr läuft es noch nicht rund. Von Christian Riedel

Wirklich Grund zum Jubeln hatten die 11.710 Fans der Eisbären in der Arena am Ostbahnhof nur vor dem Spiel: Unter lautem Jubel wurde das passende Meisterbanner zum Titel aus der Vorsaison unter das Hallendach gezogen. In der Folge gestaltete sich das Geschehen auf dem Eis allerdings wenig spektakulär. Weder die Eisbären noch die Gäste aus Wolfsburg konnten sich offensiv wirklich aussichtsreiche Chancen herausspielen.

Nach der ersten Drittelpause erhöhten die Eisbären dann den Druck. Allerdings scheiterten die Hausherren ein ums andere Mal am starken Dustin Stahlmeier im Tor der Grizzlys. So gingen die Mannschaften mit einem torlosen Unentschieden in den Schlussabschnitt. In diesem waren es dann die Wolfsburger, die nach einem gut ausgespielten Konter durch Jean-Christophe Beaudoin in Führung gingen.