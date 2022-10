Weiter geht es für die Füchse am nächsten Sonntag. Dann empfangen sie mit dem THW Kiel einen der Titelfavoriten in der Max-Schmeling-Halle.

In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin einen Auswärtssieg geholt. Bei der MT Melsungen gewannen sie nach langem Rückstand am Ende mit 32:29 (12:15) und sind damit in der aktuellen Saison weiterhin ungeschlagen. Beste Berliner Werfer war Hans Lindberg mit neun Toren, gefolgt von Paul Drux, Mathias Gidsel und Mijajlo Marsenic mit je fünf Toren.

In der Rothenbach-Halle in Kassel begannen die Berliner solide und erarbeiteten sich eine frühe 4:3-Führung. Dabei profitierten sie auch von zwei Zeitstrafen, die die Gastgeber in den ersten sieben Minuten aussitzen mussten. Dann häuften sich allerdings technische Fehler in der Offensive und den Füchsen schien kaum noch etwas zu gelingen. Nach zehn Minuten lagen so plötzlich die Gastgeber mit 7:4 vorne.

Danach berappelte sich die Berliner Mannschaft von Trainer Jaron Siewert wieder ein wenig, blieb aber bis zur Pause in Rückstand. Dafür sorgte vor allem der Melsunger Torwart Nobojsa Simic, der in der ersten Halbzeit neun Paraden zeigte.

Nach dem Seitenwechsel war das Spiel der Füchse zunächst weiter fehlerbehaftet und unruhig, und der Rückstand betrug gut 20 Minuten vor dem Ende vier Tore (17:21). Doch sie blieben weiter kämpferisch und starteten in der Schlussphase eine Aufholjagd. Nach 53 Minuten holten sie sich erst die Führung zurück (27:26) und konnten diese dann bis zum Ende sogar noch ein bisschen ausbauen. Mit einem 32:29-Sieg ging es für die weiterhin ungeschlagenen Füchse zurück in die Hauptstadt.