13 Spiele stehen für den 1. FC Union bis zur WM-Pause Mitte November an - das erste steigt in Frankfurt. Den Köpenickern sollte ein Punkt reichen, um die Tabellenspitze zu verteidigen. Hier können Sie das Spiel live hören und im Ticker verfolgen.

Als Tabellenführer startet der 1. FC Union Berlin nach der Länderspielpause in das kräftezehrende Programm bis zur WM-Pause. Bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt wollen Trainer Urs Fischer und seine Profis am Samstag (15:30 Uhr) den ersten Platz in der Fußball-Bundesliga behaupten. Rund 2.400 Union-Fans begleiten die Köpenicker nach Frankfurt/Main.

Die Ausgangslage könnte besser kaum sein: Der 1. FC Union ist saisonübergreifend bereits seit 14 Spieltagen ungeschlagen und kann personell (fast) aus dem Vollen schöpfen. Ein Punkt reicht den Köpenickern, um die Tabellenführung zu verteidigen - vorausgesetzt, Borussia Dortmund macht bei einem Sieg in Köln nicht neun (!) Tore auf die Eisernen gut.

Angeschlagen fällt lediglich Mittelfeldmann Kevin Möhwald aus, der in dieser Saison bisher aber auch noch in keinem einzigen der zehn Pflichtspiele im Kader stand. Weniger gut als die aktuelle sportliche Situation sind die Erinnerungen der Köpenicker an ihr Gastspiel am Main in der vergangenen Saison: Da gewann die Eintracht durch ein Tor von Evan N'Dicka in der fünften Minute der Nachspielzeit mit 2:1.