Der Berliner Senat arbeitet gemeinsam mit Alba Berlin daran, dass der Basketball-Bundesligist langfristig in der Mercedes-Benz-Arena spielen kann. "Frau Senatorin Spranger setzt sich gegenüber der Anschutz Entertainment Group dafür ein, dass Alba weiterhin alle Heimspiele in der Mercedes-Benz-Arena spielen kann", heißt es in der Antwort des Senats auf eine rbb|24-Anfrage. Man strebe einen mehrjährigen Vertrag zu fairen Konditionen an, damit die Berliner Planungssicherheit bekommen.

Es werden aber mehrere Möglichkeiten parallel geprüft. So steht die Max-Schmeling-Halle als mögliche Ausweichspielstätte zur Verfügung, wenn ein Heimspiel verlegt werden muss und Alba in der Arena am Ostbahnhof aus terminlichen Gründen keinen Platz findet. "Um die Anzahl möglicher Veranstaltungen in der Max-Schmeling-Halle zu erhöhen, werden technisch-bauliche Optionen, die den Umbauaufwand verringern würden, geprüft", heißt es in der Antwort weiter. Mit einem Ergebnis rechne man noch in diesem Jahr.