Eine meiner Aufgaben ist es, direkt nach den Spielen die sogenannten Flash-Interviews zu führen, also kurze Interviews mit Spielern und Trainern. Die dafür mit vielen Sponsorenwänden errichtete Flash-Zone im Spielertunnel gleicht kurz nach Abpfiff einem Ameisenhaufen. Überall wuseln Verantwortliche der Fifa und der Presseabteilungen der Verbände hin und her, schieben die Spieler zwischen zwölf verschiedenen Interviewpositionen hin und her und ziehen den Reportern am Hemd, wenn die kurzen Gespräche länger als 90 Sekunden dauern.

In diesem ganzen Gewusele kam es neulich nach dem 1:1 zwischen Wales und den USA zu einer kuriosen Entschleunigung. Ich hatte Gregg Berhalter als Gesprächspartner angefragt, der ja nicht nur Nationaltrainer der USA ist, sondern von 2002 bis 2006 auch Spieler bei Energie Cottbus war. Ich hatte ihn damals kennengelernt und auch mal abseits der Spiele mit ihm Beiträge gedreht, in denen man ein wenig mehr Zeit verbringt als nur nach den Spielen bei den kurzen Interviews. Aber: Das lag sechzehn Jahre zurück und ich hatte nicht vor, ihn in der oben beschriebenen Situation in der Flashzone darauf anzusprechen.



Wir begrüßten uns neben der Kamera mit Handschlag und Berhalter war noch etwas versunken in der Reflexion des gerade zu Ende gegangen Spiels. Dann aber schaute er noch einmal hoch, starrte mich fast an und sagte: "Hey, I know you!?", starrte mich weiter an und fügte an "but I don't remember why." Ich grinste und sagte nur: "You know me from Cottbus." Berhalter fing an zu strahlen, nahm mich spontan in den Arm und sagte, er erinnere sich, zeigte auf die Kamera und die Sponsorenwand und meinte, ich würde ja im Grunde noch immer dasselbe tun wie zu seiner Zeit als Spieler dort. Wir lachten beide und es ergab sich ein kleines Gespräch über den FC Energie.

Berhalter dachte, Cottbus spiele in der Dritten Liga, schüttelte traurig den Kopf, als ich ihm sagte, es sei inzwischen nur noch die Regionalliga. Er sagte, er wolle schon seit Jahren mal wieder dorthin zurück, er habe es dort immer gemocht, zählte mit Rost, Piplica und Beeck sogar noch einige Namen auf, mit denen er damals zusammen gespielt hatte.