Trotz des Sieges bleibt Alba im europäischen Wettbewerb am Tabellenende. Weiter geht es für die Berliner am Sonntag in der Bundesliga mit einem Auswärtsspiel beim großen Rivalen Bayern München (18 Uhr).

Alba Berlin hat in der Euroleague einen Überraschungssieg geholt. Am Donnerstagabend schlug der Basketball-Bundesligist vor heimischem Publikum den spanischen Tabellenführer Baskonia Vitoria-Gasteiz knapp mit 85:84 (54:48). Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith mit 18 Punkten, sowie Maodo Lo, Louis Olinde und Tamir Blatt mit je elf Punkten.

Vor 6.545 Zuschauern zeigten sich die Gastgeber in der Arena am Ostbahnhof von Beginn an hochkonzentriert. In der Offensive überzeugten sie mit hohen Wurfquoten, während sie hinten intensiv verteidigten und kaum Punkte der Basken zu ließen. So lag Alba nach dem ersten Viertel mit 27:14 klar in Führung.

Danach fanden die Gäste allerdings besser ins Spiel und trafen plötzlich einen Distanzwurf nach dem anderen. Die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez fand kaum Mittel, um die Dreier der Spanier zu stoppen und geriet beim Stand von 31:32 erstmals in Rückstand. Die Partie wurde nun hektisch und aggressiv, womit Alba etwas besser zurechtkam und sich zur Halbzeit wieder einen kleinen Vorsprung erarbeitete (54:48).

Auch im dritten Viertel blieben die Berliner weiter vorne und zeigten sich kämpferisch. Vor allem die starke Defense sorgte immer wieder für Ballgewinne. Zu Beginn des Schlussabschnitts lagen sie mit zehn Punkten vorne (80:70) und alles sah nach einem Sieg aus. Doch Baskonia startete noch einmal einen Lauf und sorgte für eine spannende Schlussphase. 2,6 Sekunden vor Ende lag Alba mit nur einem Punkt vorne und die Gäste kamen noch einmal zum entscheidenden letzten Wurf, den sie dann aber vergaben.